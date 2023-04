Luigi Strangis sulla fidanzata: “Difficile trovare la mia Eva” (Di sabato 8 aprile 2023) Luigi Strangis parla della fidanzata a Verissimo. Silvia Toffanin è bravissima a far raccontare i suoi ospiti e a scavare nel loro intimo. Missione compiuta anche con il vincitore di Amici, Luigi Strangis, ospite su Canale 5 nel suo salotto dopo l’uscita del singolo Adamo Ed Eva. Alle giovanissime fan di Luigi Strangis farà piacere sapere che l’artista è felicemente single. Interrogato da Silvia Toffanin sulla sua situazione sentimentale, Luigi Strangis si racconta senza timori e spiega di non aver ancora trovato la sua dolce metà. Di recente ha deciso di cambiare città e di trasferirsi a Milano, chissà che proprio qui non possa trovare anche l’amore, oltre al successo professionale. Le parole ... Leggi su optimagazine (Di sabato 8 aprile 2023)parla dellaa Verissimo. Silvia Toffanin è bravissima a far raccontare i suoi ospiti e a scavare nel loro intimo. Missione compiuta anche con il vincitore di Amici,, ospite su Canale 5 nel suo salotto dopo l’uscita del singolo Adamo Ed Eva. Alle giovanissime fan difarà piacere sapere che l’artista è felicemente single. Interrogato da Silvia Toffaninsua situazione sentimentale,si racconta senza timori e spiega di non aver ancora trovato la sua dolce metà. Di recente ha deciso di cambiare città e di trasferirsi a Milano, chissà che proprio qui non possaanche l’amore, oltre al successo professionale. Le parole ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MedInfinityIT : Oggi a #Verissimo, alle 16.30 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity, tutto il talento di Luigi Strangis… - AmiciUfficiale : Una sorpresa pazzesca per gli allievi di #Amici22! Vi state scatenando anche voi con Luigi Strangis e la sua 'Adamo… - IlContiAndrea : Luigi Strangis a @FQMagazineit: “Stranito dal divieto e le multe per chi usa le parole inglesi. Ci sono cose più im… - antonella__07 : RT @sonochiara_02: è passato un anno ma noi non dimentichiamo luigi strangis in versione rap ps ascoltarlo live in questa esibizione è sta… - wanteethan : RT @marianna6311: MENO DI 5 MINUTI PER LUIGI STRANGIS????? -