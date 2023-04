L'Ue fa ricorso contro l'Ungheria per la legge anti-gay, l'Italia non c'è (Di sabato 8 aprile 2023) Sono quindici i paesi dell'Unione Europea che hanno deciso di partecipare al ricorso della Commissione Ue contro la legge ungherese anti Lgbtq+. Fra loro Francia e Germania, ma l'Italia non compare nella lista. La legge, approvata nel... Leggi su today (Di sabato 8 aprile 2023) Sono quindici i paesi dell'Unione Europea che hanno deciso di partecipare aldella Commissione UelaunghereseLgbtq+. Fra loro Francia e Germania, ma l'non compare nella lista. La, approvata nel...

