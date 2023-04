“L' Ucraina sparirà” L' ultima minaccia choc di Medvedev sull' esistenza di Kiev

(Di sabato 8 aprile 2023) Un missile lanciato dall'verso la Crimea è stato abbattuto su Feodosia, ha fatto sapere su Telegram il capo della penisola sul Mar Nero annessa dalla Russia, Serghei Aksenov. Il relitto del razzo è caduto su una zona abitata, ma non ci sono state vittime o danni, ha aggiunto Oleg Kryuchkov, consigliere di Aksenov. Le autorità ucraine hanno ripetutamente dichiarato di voler attaccare la Crimea per riportarla sotto il controllo di. La Russia, dal canto suo, ha avvertito che la Crimea è da considerare una linea rossa. Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitri, ha spiegato che un possibile attacco in questa direzione significherebbe un'escalation della guerra, seguita da «inevitabili ritorsioni» con l'uso di qualsiasi tipo di arma. «L'non interessa a nessuno e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : Minaccia choc di Dmitri #Medvedev: “L’#Ucraina sparirà, nessuno ne ha bisogno” #guerra #russia #8aprile… - Profilo3Marco : RT @SkyTG24: Ucraina, la minaccia di Medvedev: “Nessuno ne ha bisogno, sparirà' - Zerbato_Luigi : RT @MinutemanItaly: Interessante, i falchi russi danno ormai per scontata la spartizione dell’Ucraina, “dopo”. Ottimo risultato hanno otten… - omar_gav2112 : @rusembitaly Intanto un vostro politico ha detto che l'Ucraina sparirà. Belle dichiarazioni responsabili. Vergognatevi! - steobova : RT @MinutemanItaly: Interessante, i falchi russi danno ormai per scontata la spartizione dell’Ucraina, “dopo”. Ottimo risultato hanno otten… -

( GUERRARUSSIA TUTTE LE NOTIZIE IN DIRETTA ) "L'" Per quanto riguarda gli stessi ucraini, secondo Medvedev, poco più di 20 dei 45 milioni di persone rimangono ancora nel Paese ...Avendo raccontato tre guerre, quando il suo Paese sferrò l'attacco all', chiese di poter ... Certo, il giorno che i russi capiranno, questa compattezza'. 'I russi, per la loro storia - ...... ulteriormente aumentati con la crisi determinata dalla guerra in, che comporta un prezzo ... Il latte frescodai supermercati: tra i motivi costi e siccità Granarolo ha annunciato l'...