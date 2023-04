L’Ucraina contesta pure la Via Crucis. Ora esagera (Di sabato 8 aprile 2023) Una cosa è “sostenere Kiev”, e ripetere chi è invaso e chi invasore, un’altra dare sempre ragione alL’Ucraina. Anche quando non ne ha. È il caso della Via Crucis tenutasi ieri sera al Colosseo a cui il Papa ha pensato di far partecipare tra gli altri un ragazzo ucraino e un ragazzo russo. Decisione subito contestata dall’ambasciatore di Kiev in quello che appare quasi un delirio d’onnipotenza comunicativa delL’Ucraina. Non bisogna avere il timore di criticare chi sbaglia, anche veste i panni del comprensibile ruolo della vittima. Le riflessioni dei due ragazzi alla decima stazione della Via Crucis hanno solo raccontato due facce della stessa medaglia. La medaglia della guerra. Il giovane ucraino ha parlato della fuga da Mariupol invasa, del padre bloccato alla frontiera, dell’arrivo in Italia, della ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 8 aprile 2023) Una cosa è “sostenere Kiev”, e ripetere chi è invaso e chi invasore, un’altra dare sempre ragione al. Anche quando non ne ha. È il caso della Viatenutasi ieri sera al Colosseo a cui il Papa ha pensato di far partecipare tra gli altri un ragazzo ucraino e un ragazzo russo. Decisione subitota dall’ambasciatore di Kiev in quello che appare quasi un delirio d’onnipotenza comunicativa del. Non bisogna avere il timore di criticare chi sbaglia, anche veste i panni del comprensibile ruolo della vittima. Le riflessioni dei due ragazzi alla decima stazione della Viahanno solo raccontato due facce della stessa medaglia. La medaglia della guerra. Il giovane ucraino ha parlato della fuga da Mariupol invasa, del padre bloccato alla frontiera, dell’arrivo in Italia, della ...

