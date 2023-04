L' orso che ha ucciso un runner sarà abbattuto

Leggi su agi

(Di sabato 8 aprile 2023) AGI - Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha firmato l'ordinanza contingibile e urgente per abbattere l'che mercoledì scha aggredito mortalmente tra i boschi di Caldes in Val di Sole, Andrea Papi, 26 anni, appassionato di running. In Trentino l'85% degli orsi è schedato, ovvero sono identificati a livello di genetica. Restano esclusi gli orsi più giovani. Lo apprende l'AGI dalla direzione dei Servizi foreste e fauna della Provincia Autonoma di Trento. Secondo la mappa delle segnalazioni, gli orsi del Trentino si trovano nella parte occidentale del territorio. In particolare in Val di Sole sulla destra orografica del fiume Noce tra Dimaro e Mostizzolo con concentrazione molto elevata sulle pendici del monte Peller. La zona dove è stato aggredito mortalmente ilAndrea Papi è considerata ...