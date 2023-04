Lorenzo Musetti in difficoltà, ma rientra nella top 100 dell’ATP Race. Scavalcato Brancaccio, che resta ad un passo (Di sabato 8 aprile 2023) Ben 28 posizioni guadagnate nella Race ATP dopo i quarti di finale raggiunti a Marrakech hanno consentito a Lorenzo Musetti di rientrare nella top 100 della Race ATP, dove si è portato al 95° posto (anche se qualcosa potrebbe variare già in giornata a seconda delle notizie che giungeranno dai vari tornei ATP 250 e Challenger). A chiudere la top 100 è un altro italiano, Raul Brancaccio, a soli 7 punti dal connazionale. Musetti ha toccato quota 200 punti dall’inizio dell’anno solare 2023: il 40% di questi è arrivato nel primo torneo disputato, la United Cup, dove l’Italia è arrivata in finale, che ha portato in dote 80 punti. Sia i quarti di finale di Buenos Aires che quelli già citati di Marrakech sono valsi altri 45 (categoria ATP ... Leggi su oasport (Di sabato 8 aprile 2023) Ben 28 posizioni guadagnateATP dopo i quarti di finale raggiunti a Marrakech hanno consentito adiretop 100 dellaATP, dove si è portato al 95° posto (anche se qualcosa potrebbe variare già in giornata a seconda delle notizie che giungeranno dai vari tornei ATP 250 e Challenger). A chiudere la top 100 è un altro italiano, Raul, a soli 7 punti dal connazionale.ha toccato quota 200 punti dall’inizio dell’anno solare 2023: il 40% di questi è arrivato nel primo torneo disputato, la United Cup, dove l’Italia è arrivata in finale, che ha portato in dote 80 punti. Sia i quarti di finale di Buenos Aires che quelli già citati di Marrakech sono valsi altri 45 (categoria ATP ...

