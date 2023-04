(Di sabato 8 aprile 2023) Brunoha parlato dell’dopo il pareggio in casa della, partita valida per la ventinovesima giornata di Serie A. TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Brunodopo. “: divora palle gol e si fa raggiungere al 90 da un cross beffardo dell’ex Candreva.pensi adare uno“. Fonte: Twitter Bruno-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it 2014-2023 - ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Longhi: «Salernitana, solita Inter. Marotta ingaggi uno stregone» - -

...1 miliardi), presidente del gruppo Campari, e Giuseppe De'(3,9). Il miliardario più giovane ... Ha comprato in seguito il club di calcio dellaed è entrato nell'editoria, con l'......1 miliardi), presidente del gruppo Campari, e Giuseppe De'(3,9). Il miliardario più giovane ... Ha comprato in seguito il club di calcio dellaed è entrato nell'editoria, con l'...

Longhi: «Salernitana, solita Inter. Marotta ingaggi uno stregone» Inter-News.it

Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in Salernitana-Inter, prima gara del venerdì di Serie A: Salernitana – Inter venerdì ore 17.00 Fabbri Bresmes – Galetto Iv: Ayroldi Var: Nasca Avar: Lon ...I nerazzurri in campo per riscattare le tre sconfitte in campionato di fila. Sousa non perde da cinque gare, ma nelle ultime 4 ha pareggiato L'arbitro sarà Michael Fabbri di Ravenna. Avrà come assiste ...