Longhi: «Inzaghi ha sicuramente delle colpe, ma contro la Salernitan no!» (Di sabato 8 aprile 2023) Bruno Longhi, ospite a “Microfono Aperto” su Radio Sportiva, ha detto la sua sulle possibili colpe di Inzaghi negli ultimi risultati in campionato. CAPRO ESPIATORIO ? Bruno Longhi ha espresso un suo parere sulle critiche e le colpe a Inzaghi per gli ultimi risultati dell’Inter in campionato: «Se noi facciamo i risultatisti, giornalisticamente parlando, se guardiamo il risultato Inzaghi deve essere condannato. Se però analizziamo la partita di ieri in maniera imparziale, ci si rende conto che il portiere Ochoa è il migliore in campo. Fa10 parate l’Inter colpisce due pali, domina settanta minuti e poi subisce un gol su un traversone deviato. Se l’imputato in questo senso diventa Simone Inzaghi significa che si ragiona solo per antipatia e partito preso. ... Leggi su inter-news (Di sabato 8 aprile 2023) Bruno, ospite a “Microfono Aperto” su Radio Sportiva, ha detto la sua sulle possibilidinegli ultimi risultati in campionato. CAPRO ESPIATORIO ? Brunoha espresso un suo parere sulle critiche e leper gli ultimi risultati dell’Inter in campionato: «Se noi facciamo i risultatisti, giornalisticamente parlando, se guardiamo il risultatodeve essere condannato. Se però analizziamo la partita di ieri in maniera imparziale, ci si rende conto che il portiere Ochoa è il migliore in campo. Fa10 parate l’Inter colpisce due pali, domina settanta minuti e poi subisce un gol su un traversone deviato. Se l’imputato in questo senso diventa Simonesignifica che si ragiona solo per antipatia e partito preso. ...

