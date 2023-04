Londra | la reazione della Guardia Reale al selfie della turista troppo invadente

(Di sabato 8 aprile 2023) Unasi avvicina improvvisamente a unabritannica all'esternodi Buckingham Palace per scattare un. Ma il soldato non gradisce l'atteggiamento e urla improvvisamente "Non toccare la!", facendo sobbalzare la giovane. Un breve video che documenta l'insolito episodio che è diventato virale sui social network, superando il milione di visualizzazioni in poche ore.

Il video, girato a Buckingam Palace è stato pubblicato sul canale TikTok "The King's Guard Official" ed è diventato subito virale ...Dura sotto 8 secondi ma questo video di TikTok sta facendo il giro del mondo! Nel breve video si vede una giovane donna che si avvicina ad una guardia con una lunga spada per fare una foto e la guardi ...