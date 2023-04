Logan Paul | “The Miz mi ha aiutato moltissimo a capire come funziona il mondo del wrestling”

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 8 aprile 2023)è sicuramente una delle migliori celebritá ad aver mai calcato un ring di. I suoi match sono stati largamente apprezzati dal pubblico, e in un’intervista con Ariel Helwaniha parlato di una delle persone che più lo hadurante i suoi inizi. “Miz è fantastico” “Tra i primi nomi che mi vengono in nome quando penso a chi mi haa muovere i primi passi in WWE c’è sicuramente The Miz. È fantastico e mi haildele tra l’altro lui è arrivato in WWE con un percorso simile al mio. Era una star di un reality show e doveva dimostrare di essere all’altezza. Ogni volta che ho un dubbio gli mando un ...