Locali vegani a Roma? 10 ristoranti per te…

Leggi su moltouomo

(Di sabato 8 aprile 2023) 10per te, posson bastare… Un vegano, nella Capitale, non potrà mai morire di fame perché si registra un’offerta quasi esagerata, di, daialle pasticcerie, ai pub. Nonostante la tradizione culinaria locale non sia affatto votata al veganesimo, la città oggi offre anche ai cultori di questa filosofia di vita una moltitudine di ritrovi che coniugano gusto ed eleganza, sapori ed esperienze davvero uniche., pasticcerie, pub… tutti connessi da un unico fil rouge : l’aver detto addio agli alimenti che contengano qualunque derivato di origine animale. Naturalmente sono i benvenuti anche i carnivori ma, almeno in questo caso, dovranno essere pronti a saziarsi in modo alternativo. ...