Lo Spezia frena la Fiorentina | finisce 1-1 al Franchi

(Di sabato 8 aprile 2023) AGI - Reduce da nove vittorie di fila tra tutte le competizioni, larallenta in campionato pareggiando tra le mura amiche contro lo. Al1-1 con Nzola che riesce ad annullare l'iniziale vantaggio toscano con autorete di Wisniewski: la squadra di Italiano sale a 41 punti in classifica staccando momentaneamente il Bologna, mentre gli uomini di Semplici si prendono un buon punto in chiave salvezza, salendo per ora a +7 sulla zona retrocessione. I viola fanno la partita in avvio, ma i bianconeri si difendono con ordine senza concedere nulla agli avversari. Al 19' poi sarebbero proprio gli ospiti a passare in vantaggio con Nzola, se non fosse per una netta posizione di fuorigioco di Gyasi autore dell'assist. La sfida si accende, i padroni di casa una volta scampato il pericolo tornano a ...