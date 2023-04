Lo Spezia ferma la Fiorentina | 1-1 al Franchi

Leggi su ildenaro

(Di sabato 8 aprile 2023) FIRENZE (ITALPRESS) – Sia nove la striscia di vittorie consecutive delladi Vincenzo Italiano, bloccata in casa da unocombattivo che trova di fronte a sè una squadra sicuramente stanca per l’impegno di Coppa Italia di mercoledì scorso a Cremona, ma anche poco lucida e imprecisa. Per gli ospiti un punto d’oro, per Biraghi e compagni un’occasione persa. Fin dal primo tempo si capisce che sarà un pomeriggio impegnativo per i viola. I liguri, guidati da Leonardo Semplici, si chiudono bene e provano a ripartire, lasciando poco spazio alle iniziative dei gigliati che non ricevono nulla dagli esterni offensivi, con Italiano che sceglie Sottil ma non ne viene ripagato. Il vantaggio dei padroni di casa è casuale e arriva al 25? grazie a una discesa sulla sinistra di Biraghi che mette in mezzo e trova una deviazione ...