Lo portano in ospedale, ma è già morto: sul torace ferite da arma da fuoco (Di sabato 8 aprile 2023) È giallo a Canosa di Puglia, nella provincia di Barletta Andria Trani, per la morte di un 43enne arrivato in ospedale con ferite da arma da fuoco al torace. Secondo le prime notizie l'uomo sarebbe stato portato in pronto soccorso con un... Leggi su europa.today (Di sabato 8 aprile 2023) È giallo a Canosa di Puglia, nella provincia di Barletta Andria Trani, per la morte di un 43enne arrivato incondadaal. Secondo le prime notizie l'uomo sarebbe stato portato in pronto soccorso con un...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzettino : Abano. Sorpreso a rubare in casa, dice di aver ingoiato una chiave. I carabinieri lo arrestano e lo portano in ospe… - SikilyNews : - liaalbonico : I vigili del fuoco volontari portano “l’uovo dei pompieri” all’ospedale di Taormina - Gazzetta_Jonica : I vigili del fuoco volontari portano “l’uovo dei pompieri” all’ospedale di Taormina - FOTO - 96woodsz : sono sempre stanca, demotivata, pensieri autolesivi che mi portano a finire in ospedale e far star male le persone… -