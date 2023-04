LIVE – Zeppieri-Fucsovics 6-4 4-6 0-0, primo turno qualificazioni Masters 1000 Montecarlo 2023: RISULTATO IN DIRETTA (Di sabato 8 aprile 2023) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Zeppieri-Fucsovics, incontro valevole per il primo turno di qualificazioni del Masters 1000 di Montecarlo 2023, in programma dal 9 al 16 aprile. Dopo la sconfitta lottata al primo turno del torneo dell’Estoril, il nostro giovane rappresentante prova a cimentarsi in un torneo di LIVElli più alto come il 1000 nel Principato. Avversario odierno è Marton Fucsovics, reduce da un ottimo torneo a Indian Wells poche settimane fa ma al suo primo incontro della stagione sulla terra rossa, che tra le altre cose non è mai stata la superficie più adatta alle sue caratteristich. ... Leggi su sportface (Di sabato 8 aprile 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ildideldi, in programma dal 9 al 16 aprile. Dopo la sconfitta lottata aldel torneo dell’Estoril, il nostro giovane rappresentante prova a cimentarsi in un torneo dilli più alto come ilnel Principato. Avversario odierno è Marton, reduce da un ottimo torneo a Indian Wells poche settimane fa ma al suoincontro della stagione sulla terra rossa, che tra le altre cose non è mai stata la superficie più adatta alle sue caratteristich. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Deiana_Luca9 : E qui il match di Zeppieri - sportface2016 : LIVE – Zeppieri-Fucsovics 0-0, primo turno qualificazioni #MonteCarloMasters 2023: RISULTATO IN DIRETTA - livetennisit : Masters 1000 Monte Carlo: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. In campo Luca Nardi e Giu… - infoitsport : Estoril: Nardi subito fuori, esordio Zeppieri (live in tv alle 17) - Its_Iperurania : RT @lorenzofares: Luca #Nardi ???? è entrato nel main draw del torneo #ATP250 dell'Estoril ???? In tabellone erano già entrati Marco #Cecchina… -