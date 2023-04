LIVE – Trento-Trieste 60-40, Serie A1 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA (Di sabato 8 aprile 2023) Il RISULTATO in DIRETTA LIVE di Trento-Trieste, sfida valida come venticinquesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Ad affrontarsi sono due formazioni che arrivano da momenti molto simili: la squadra allenata da coach Molin, infatti, dopo tre sconfitte di fila, è tornata alla vittoria battendo Pesaro con un’ottima prestazione esterna. Stesso score per la formazione di coach Legovich, che invece ha battuto di misura nientemeno che la Virtus Bologna, riprendendo il percorso in ottica salvezza. La palla a due è fissata alle ore 19:30 di sabato 8 aprile sul parquet della BLM Group Arena, con Sportface che vi fornirà una DIRETTA testuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR ... Leggi su sportface (Di sabato 8 aprile 2023) Ilindi, sfida valida come venticinquesima giornata dellaA1di. Ad affrontarsi sono due formazioni che arrivano da momenti molto simili: la squadra allenata da coach Molin, infatti, dopo tre sconfitte di fila, è tornata alla vittoria battendo Pesaro con un’ottima prestazione esterna. Stesso score per la formazione di coach Legovich, che invece ha battuto di misura nientemeno che la Virtus Bologna, riprendendo il percorso in ottica salvezza. La palla a due è fissata alle ore 19:30 di sabato 8 aprile sul parquet della BLM Group Arena, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR ...

