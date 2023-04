LIVE Torino-Roma 0-1, la sblocca Dybala dal dischetto! (Di sabato 8 aprile 2023) Un’occasione più unica che rara. La Roma di Josè Mourinho, di scena allo Stadio Olimpico Grande Torino alle ore 18.30, ha... Leggi su calciomercato (Di sabato 8 aprile 2023) Un’occasione più unica che rara. Ladi Josè Mourinho, di scena allo Stadio Olimpico Grandealle ore 18.30, ha...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ftbnews24 : #Streaming GRATIS Torino-Roma: dove vedere la Serie A in Diretta LIVE #Roma, Serie A, Torino, Dybala, Juric, Mourin… - sportli26181512 : LIVE Torino-Roma 0-0: mani in area di Schuurs (ammonito), rigore per i giallorossi! - siamo_la_Roma : ?? #DYBALA!!!!!!!! ?? All'8' la Joya non sbaglia dal dischetto ?? La cronaca LIVE #TorinoRoma 0-1 #ASRoma - corgiallorosso : LIVE Torino-Roma 0-0 – Inizia il match - forzaroma : 4' - La prima azione offensiva è del Torino con Miranchuk che cerca l'inserimento di Radonjic con un pallone legger… -