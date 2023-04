LIVE Torino-Roma 0-1 | Dybala firma il vantaggio dal dischetto Occasione per Smalling | Primapagina

(Di sabato 8 aprile 2023) 2023-04-08 19:50:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Un’più unica che rara. Ladi Josè Mourinho, di scena allo Stadio Olimpico Grandealle ore 18.30, ha la possibilità di centrare il 3° posto in solitaria, approfittando dei passi falsi di Milan ed Inter – doppio pareggio per le formazioni milanesi – contro Empoli e Salernitana, rispettivamente. Il solo punto centrato dalle squadre meneghine lascia campo libero ai giallorossi che, in caso di successo quest’oggi contro il, si troverebbero a quota 53 punti, a +1 dai rossoneri ed a +2 dai nerazzurri, rilanciandosi nella lotta per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Di contro, la formazione di Juric vuole riprendere la marcia verso la zona Europa. La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... corgiallorosso : LIVE Torino-Roma 0-1 (7' Dybala) – 70' Pellegrini per El Shaarawy - forzaroma : 67' - Grande occasione per il Torino con Radonjic che sfrutta la grande progressione di Singo ma trova anche il mur… - forzaroma : 61' - Triplo cambio per il Torino: fuori Ricci, Gravillon e Sanabria. Dentro Djidji, Vlasic e Pellegri #TorinoRoma 0-1 LIVE #ASRoma - corgiallorosso : LIVE Torino-Roma 0-1 (7' Dybala) – 61' Smalling di testa su corner di Dybala, pallone sul fondo - corgiallorosso : LIVE Torino-Roma 0-1 (7' Dybala) – 49' Miranchuk di testa, salva Rui -

Mentre i neroverdi di Alessio Dionisi vogliono tornare al successo dopo il mezzo passo falso contro ilper raggiungere la fatidica quota 40 punti. La gara sarà visibile in esclusiva su Dazn. ...Il match valido per la 29ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Olimpico Grandee Roma si affrontano nel match valido per la 29° giornata di campionato di Serie A ...La cronaca di- Roma Al sesto minuto subito un rigore per la Roma per un tocco con il braccio di Schuurs. Dal dischetto Dybala non sbaglia e porta avanti i giallorossi. vedi anche Serie A, ...

Diretta Torino-Roma 0-1: Dybala sblocca su rigore all'8' LIVE Corriere dello Sport

SECONDO TEMPO 9' Bravo Radonjic su Zalewski a conquistare un tiro dalla bandierina per i suoi. Smalling allontana di testa e riparte la Roma. 7' Roma più propositiva adesso in ...PRIMO TEMPO 38' Gran giocata di Singo su Llorrente, però poi il cross è per nessuno. 36' Solbakken servito in area, Gravillon è bravissimo a fermarlo e conquistare ...