LIVE Parigi-Roubaix 2023 femminile in DIRETTA: tutto aperto a 10 km dal traguardo! Bastianelli, Consonni e Longo Borghini con le migliori (Di sabato 8 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.25 3 KM AL TERMINE! ANCORA 15” PER LE SEI DI TESTA! C’è sempre l’azzurra Katia Ragusa! 17.24 L’accelerazione di Longo Borghini ha riportato vicine le inseguitrici alle fuggitive. Chi potrebbe guadagnare da questa situazione è Marianne Vos che, silenziosamente, potrebbe cercare l’impresa. 17.23 ACCELERA ORA Longo Borghini! MARCATA STRETTISSIMA DA KOPECKY! 17.23 ATTACCO A SORPESA DI LUCINDA BRAND! La neerlandese ripresa subito, ci prova Chabbey! 17.22 20” PER LE SEI ATLETE DI TESTA! Ricordiamo i loro nomi: Alison Jackson (EF Education-Tibco), Marta Lach (CERATZIT-WTZ), Katia Ragusa (Liv Racing), Eugenie Duval (FDJ Suez) e Femke Markus (SD Worx) Marion Borras (St Michel Mavic). 17.22 Continua il sogno delle sei di testa, ma lavora quasi solo ... Leggi su oasport (Di sabato 8 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.25 3 KM AL TERMINE! ANCORA 15” PER LE SEI DI TESTA! C’è sempre l’azzurra Katia Ragusa! 17.24 L’accelerazione diha riportato vicine le inseguitrici alle fuggitive. Chi potrebbe guadagnare da questa situazione è Marianne Vos che, silenziosamente, potrebbe cercare l’impresa. 17.23 ACCELERA ORA! MARCATA STRETTISSIMA DA KOPECKY! 17.23 ATTACCO A SORPESA DI LUCINDA BRAND! La neerlandese ripresa subito, ci prova Chabbey! 17.22 20” PER LE SEI ATLETE DI TESTA! Ricordiamo i loro nomi: Alison Jackson (EF Education-Tibco), Marta Lach (CERATZIT-WTZ), Katia Ragusa (Liv Racing), Eugenie Duval (FDJ Suez) e Femke Markus (SD Worx) Marion Borras (St Michel Mavic). 17.22 Continua il sogno delle sei di testa, ma lavora quasi solo ...

