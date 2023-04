LIVE Parigi-Roubaix 2023 femminile in DIRETTA | la fuga avanza | presenti Ragusa e Tomasi Vicino il primo tratto in pavé

(Di sabato 8 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.10 Fra nemmeno 5 chilometri inizia la rumba con il. 15.06 Rimane ancora sui 5’40” il vantaggio delle prime diciotto. 15.02 Non siamo lontanissimi daldi, l’Hornaing a Wandignies, 3700 metri a 4 stelle. 14.58 In virtù della caduta, il plotone si è frazionato in due parti. La seconda ha un ritardo di una ventina di secondi. 14.56 Caduta in gruppo. Tra le coinvolte Linda Riedmann (Jumbo-Visma), che ha abbandonato la corsa. 14.53 E aumenta il vantaggio dellacon Marta Lach (CERATZIT-WTZ), Josie Talbot (Cofidis), Lisa Van Helvoirt (Parkhotel Valkenburg), Julia Borgstrom (AG Insurance), Alison Jackson (EF Education-Tibco), Marie Morgane Le Deunff (Arkea Pro Cycling), Susanne Andersen (Uno-X), Amber Pate ...

LIVE Parigi-Roubaix 2023 femminile in DIRETTA: Elisa Longo Borghini sogna il bis, ma parte da outsider OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Parigi-Roubaix femminile, giunta alla terza edizione! Dal 2021 anche le donne hanno la loro versione de ...