LIVE Parigi-Roubaix 2023 femminile in DIRETTA | fra poco il via della corsa

(Di sabato 8 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.42 Da segnalare la mancata partenza di Mylene De Zoete,CERATIZIT-WNT). 13.38 Da Denain alla storica cornice del velodromo di, 17 settori in pavé: anche quest’anno si prospetta una gara frizzante. 13.35 Il gruppo è partito in questi istanti per raggiungere il chilometro zero. 13.33 Laè a cacciasua terza vincitricesua storia, dopo i successi di Lizzie Deignan nel 2021 enostra Elisa Longo Borghini nel 2022. 13.30 Salve a tutti e benvenuti allaprova! 145 chilometri di fatica e sudore per questa terza ...

LIVE Parigi-Roubaix 2023 femminile in DIRETTA: Elisa Longo Borghini sogna il bis, ma parte da outsider OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Parigi-Roubaix femminile, giunta alla terza edizione! Dal 2021 anche le donne hanno la loro versione de ...