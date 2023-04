LIVE Parigi-Roubaix 2023 femminile in DIRETTA: capolavoro in fuga di Alison Jackson! Katia Ragusa magnifica seconda (Di sabato 8 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.30 Katia Ragusa si prende un pazzesco secondo posto! La canadese della EF ha vinto nettamente, ma l’azzurra è stata semplicemente straordinaria! 17.30 Alison JACKSOOOOOOOOOON! capolavoro DELLA CANADESE CHE HA MERITATO COME NESSUNA QUESTA VITTORIA! 17.29 CADE MARKUS! 17.29 SONO NEL MITICO VELODROMO! SE LA GIOCHERANNO LE SEI FUGGITIVE! 17.28 SUPERATO IL TRATTO SIMBOLICO DELL’ESPACE CHARLES CRUPLENADT! ULTIMO KM! 17.27 Se dovessero arrivare le sei di testa potrebbe succedere di tutto. Lach è forse la più veloce ma ha lavorato tanto. Femke Markus potrebbe essere la più fresca, non avendo quasi mai tirato. 17.26 Ora sembra che Longo Borghini e Bastianelli stanno lavorando per Brand e Consonni. Ma il distacco dalle prime non scende. 17.25 3 KM AL ... Leggi su oasport (Di sabato 8 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.30si prende un pazzesco secondo posto! La canadese della EF ha vinto nettamente, ma l’azzurra è stata semplicemente straordinaria! 17.30JACKSOOOOOOOOOON!DELLA CANADESE CHE HA MERITATO COME NESSUNA QUESTA VITTORIA! 17.29 CADE MARKUS! 17.29 SONO NEL MITICO VELODROMO! SE LA GIOCHERANNO LE SEI FUGGITIVE! 17.28 SUPERATO IL TRATTO SIMBOLICO DELL’ESPACE CHARLES CRUPLENADT! ULTIMO KM! 17.27 Se dovessero arrivare le sei di testa potrebbe succedere di tutto. Lach è forse la più veloce ma ha lavorato tanto. Femke Markus potrebbe essere la più fresca, non avendo quasi mai tirato. 17.26 Ora sembra che Longo Borghini e Bastianelli stanno lavorando per Brand e Consonni. Ma il distacco dalle prime non scende. 17.25 3 KM AL ...

