LIVE Parigi-Roubaix 2023 femminile in DIRETTA: capolavoro in fuga di Alison Jackson! Katia Ragusa magnifica seconda (Di sabato 8 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.41 La Parigi-Roubaix Femmes si conferma la corsa più spettacolare ed entusiasmante della stagione, qualunque sia il finale. Alison Jackson ha completato un capolavoro incredibile dopo 130 km di fuga! Lo stesso vale per Katia Ragusa, che torna a casa con un secondo posto prezioso. La nostra DIRETTA LIVE finisce qui, grazie per essere stati con noi. Un saluto sportivo a tutti! 17.39 Longo Borghini ha chiuso al 20° posto una corsa difficile ma condotta nella sua solita, generosissima maniera. Marta Bastianelli si è concessa un giro di saluti nel Velodromo, percorso per l'ultima volta dato che al termine della stagione si ritirerà l'ex-Campionessa del Mondo che ...

