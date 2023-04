LIVE Parigi-Roubaix 2023 femminile in DIRETTA | caduta per Longo Borghini | a terra anche Kopecky | Brand e Wiebes

(Di sabato 8 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.29 CLAMOROSAPER! VANNO ATUTTE! Si salva solo Kasper che tira dritto! MOMENTO IMPORTANTISSIMO! 16.27 Ora le atlete di testa hanno ripreso a lavorare insieme e a girare, fatta eccezione per Klein e Markus. Questa la composizione: Marta Lach (CERATZIT-WTZ), Josie Talbot (Cofidis), Lisa Van Helvoirt (Parkhotel Valkenburg), Alison Jackson (EF Education-Tibco), Susanne Andersen (Uno-X), Amber Pate (Jayco-AlUla), Jesse Vandenbulcke (Human Powered Health), Marion Borras (St Michel-Malvic), Marthe Truyen (Felix-Deceuninck), Lisa Klein (Trek.Segafredo), Alice Towers (Canyon/SRAM), Eugenie Duval (FDJ Suez), Daniek Hengeveld (Team DSM), Katia Ragusa (Liv Racing) e Laura Tomasi (UAE Team ADQ) 16.25 Le 13 atlete di testa di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : LIVE Parigi, proseguono gli scontri con la polizia nella nuova giornata di protesta contro la riforma delle pension… - gianmilan76 : RT @Eurosport_IT: Ci siamo: sta per partire la terza edizione della Parigi-Roubaix femminile ??????? Siete collegati? La gara è live su Euro… - ILENIALazzaro : RT @Eurosport_IT: Ci siamo: sta per partire la terza edizione della Parigi-Roubaix femminile ??????? Siete collegati? La gara è live su Euro… - Eurosport_IT : Ci siamo: sta per partire la terza edizione della Parigi-Roubaix femminile ??????? Siete collegati? La gara è live s… - Bicisport1976 : La #Parigi-Roubaix?????#live minuto per minuto ? sul nostro sito: segui la diretta ??la domenica di Pasqua nel rac… -

... tra il 26enne romano ed il 25enne di origini francesi (è nato a) non ci sono precedenti. ...SCORE ORDINE DI GIOCO SINGOLARE DOPPIO QUALIFICAZIONI 8 aprile 2023In questa partita che rappresenterà un'ottima occasione per confermare i play - off, spedendo una inseguitrice a - 4, mister Bianchini si affiderà ai suoi uomini migliori: Giacomo, attaccante ...Hanno fatto notizia i fischi a Messi - l'argentino a questo punto dovrebbe lasciarea fine ... il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW , la piattaformae ...

LIVE Parigi-Roubaix 2023 femminile in DIRETTA: Elisa Longo Borghini sogna il bis, ma parte da outsider OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Parigi-Roubaix femminile, giunta alla terza edizione! Dal 2021 anche le donne hanno la loro versione de ...La partita Arzignano - Novara di Sabato 8 aprile 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e in streaming la partita valida per la trentaseiesima giornata del girone A ...