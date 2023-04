LIVE Parigi-Roubaix 2023 femminile in DIRETTA: battaglia sul Carrefour de l’Arbre, Consonni e Bastianelli nel gruppo delle inseguitrici (Di sabato 8 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.13 Davanti a tutte Alison Jackson (EF Education-Tibco), Marta Lach (CERATZIT-WTZ), Katia Ragusa (Liv Racing), Eugenie Duval (FDJ Suez) e Femke Markus (SD Worx). Scende però il loro margine. 17.11 Ci prova Pfeiffer Georgi! Ma ora il gruppo delle inseguitrici va a scatti e controscatti ed il pavé è sostanzialmente finito. Ancora speranze per le atlete in fuga. Manca un solo vero settore, quello a due stelle da Willems à Hem. 17.10 13 KM AL TRAGUARDO! Ancora 35 secondi per le atlete in fuga sul gruppo Kopecky. Tiene duro Longo Borghini. 17.09 Paga invece Longo Borghini. Anche lei rientrata insieme a Kopecky sul gruppo Brand-Bastianelli, ora però rischia di staccarsi. 17.08 KOPECKY È RIENTRATA SULLE ... Leggi su oasport (Di sabato 8 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.13 Davanti a tutte Alison Jackson (EF Education-Tibco), Marta Lach (CERATZIT-WTZ), Katia Ragusa (Liv Racing), Eugenie Duval (FDJ Suez) e Femke Markus (SD Worx). Scende però il loro margine. 17.11 Ci prova Pfeiffer Georgi! Ma ora ilva a scatti e controscatti ed il pavé è sostanzialmente finito. Ancora speranze per le atlete in fuga. Manca un solo vero settore, quello a due stelle da Willems à Hem. 17.10 13 KM AL TRAGUARDO! Ancora 35 secondi per le atlete in fuga sulKopecky. Tiene duro Longo Borghini. 17.09 Paga invece Longo Borghini. Anche lei rientrata insieme a Kopecky sulBrand-, ora però rischia di staccarsi. 17.08 KOPECKY È RIENTRATA SULLE ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : LIVE Parigi, proseguono gli scontri con la polizia nella nuova giornata di protesta contro la riforma delle pension… - gianmilan76 : RT @Eurosport_IT: Ci siamo: sta per partire la terza edizione della Parigi-Roubaix femminile ??????? Siete collegati? La gara è live su Euro… - ILENIALazzaro : RT @Eurosport_IT: Ci siamo: sta per partire la terza edizione della Parigi-Roubaix femminile ??????? Siete collegati? La gara è live su Euro… - Eurosport_IT : Ci siamo: sta per partire la terza edizione della Parigi-Roubaix femminile ??????? Siete collegati? La gara è live s… - Bicisport1976 : La #Parigi-Roubaix?????#live minuto per minuto ? sul nostro sito: segui la diretta ??la domenica di Pasqua nel rac… -