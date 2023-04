LIVE Parigi-Roubaix 2023 femminile in DIRETTA | 44 km al traguardo Si muovono le big | Longo Borghini c’è

(Di sabato 8 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.23 Ora il gruppo di Kopecky eè stato ripreso da altre atlete. Tra di loro sicuramente Lorena Wiebes ed altre che sono riuscite ad evitare il rallentamento dovuto alla caduta. Sono diventate 18 ora. 16.22 Nel gruppo di testa ci sono ancora sia Lisa Klein che Femke Markus, dunque sia la Trek che la SD Worx hanno ancora una pedina davanti. 16.21 Mentre si entra nel semplice settore 10, appena 700 metri per sole due stelle di difficoltà, Hengeveld viene ripresa da alcune inseguitrici. Si ricompone dunque un gruppo di testa in cui ci sono ancora le due italiane Katia Ragusa e Laura Tomasi. 16.19 Scende a 3? il distacco delle nove attaccanti. Ribadiamo la composizione del gruppo che possiamo definire “delle favorite”: Lotte Kopecky (SD Worx), Elisa ...

LIVE Parigi-Roubaix 2023 femminile in DIRETTA: Elisa Longo Borghini sogna il bis, ma parte da outsider OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Parigi-Roubaix femminile, giunta alla terza edizione! Dal 2021 anche le donne hanno la loro versione de ...