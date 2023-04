LIVE Parigi-Roubaix 2023 femminile in DIRETTA: 25 km al termine, caos in corsa. Bastianelli e Consonni nel gruppo delle inseguitrici (Di sabato 8 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.54 Ribadiamo dunque la situazione in corsa: davanti a tutte Marta Lach (CERATZIT-WTZ), Lisa Van Helvoirt (Parkhotel Valkenburg), Alison Jackson (EF Education-Tibco), Susanne Andersen (Uno-X), Amber Pate (Jayco-AlUla), Jesse Vandenbulcke (Human Powered Health), Marion Borras (St Michel-Malvic), Marthe Truyen (Felix-Deceuninck), Lisa Klein (Trek.Segafredo), Alice Towers (Canyon/SRAM), Eugenie Duval (FDJ Suez), Daniek Hengeveld (Team DSM), Katia Ragusa (Liv Racing) e Laura Tomasi (UAE Team ADQ). Inseguono a 1’25” Lucinda Brand (Trek), Pfeiffer Georgi (DSM), Marta Bastianelli, Chiara Consonni (UAE), Christina Schweinberger, Maria Martins (Fenix Deceuninck), Elise Chabbey (Canyon/SRAM), Julie Leth (Uno-X), Romy Kasper (AG Insurance) e Margaux Vigie (Lifeplus). ... Leggi su oasport (Di sabato 8 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.54 Ribadiamo dunque la situazione in: davanti a tutte Marta Lach (CERATZIT-WTZ), Lisa Van Helvoirt (Parkhotel Valkenburg), Alison Jackson (EF Education-Tibco), Susanne Andersen (Uno-X), Amber Pate (Jayco-AlUla), Jesse Vandenbulcke (Human Powered Health), Marion Borras (St Michel-Malvic), Marthe Truyen (Felix-Deceuninck), Lisa Klein (Trek.Segafredo), Alice Towers (Canyon/SRAM), Eugenie Duval (FDJ Suez), Daniek Hengeveld (Team DSM), Katia Ragusa (Liv Racing) e Laura Tomasi (UAE Team ADQ). Inseguono a 1’25” Lucinda Brand (Trek), Pfeiffer Georgi (DSM), Marta, Chiara(UAE), Christina Schweinberger, Maria Martins (Fenix Deceuninck), Elise Chabbey (Canyon/SRAM), Julie Leth (Uno-X), Romy Kasper (AG Insurance) e Margaux Vigie (Lifeplus). ...

