LIVE – Nardi-Lestienne 6-3 6-6 | qualificazioni Masters 1000 Montecarlo 2023 | RISULTATO in DIRETTA

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Nardi-Lestienne, incontro valevole per il primo turno delle qualificazioni del Masters 1000 di Montecarlo 2023 (terra battuta). Entrambi hanno giocato ad Estoril (Portogallo) la settimana scorsa arrendendosi all'esordio rispettivamente per mano del serbo Miomir Kecmanovic e dello statunitense Ben Shelton. Il francese ha vinto in tre set l'unico scontro diretto andato in scena sul circuito minore nel 2021. Tutti e due vogliono immediatamente invertire la rotta essendosi resi protagonisti di un inizio di stagione abbastanza anonimo, caratterizzato da più ombre che luci. Facile intuire, dunque, che sarà un match all'insegna dell'equilibrio e della tensione, a maggior ragione su un palcoscenico così ...

