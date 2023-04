LIVE Lazio-Juve 2-1 | Zaccagni su assist sublime di Luis Alberto | dentro Milik e Chiesa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : LIVE TJ - LAZIO-JUVENTUS - 1-1 - zazoomblog : Lazio-Juve LIVE 1-1: pareggia Rabiot - #Lazio-Juve #pareggia #Rabiot - infoitsport : Lazio Juventus: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - LAZIO-JUVENTUS - 1-1 - Al via la seconda frazione! - AlbOr_EsSence : RT @ilbianconerocom: Lazio-Juve, la MOVIOLA LIVE: Milinkovic-Savic segna con fallo! Forti proteste bianconere, un espulso -

ROMA - Lasfida la Juve nella 29esima giornata di Serie A. All'Olimpico in palio ci sono punti importanti per la Champions. I biancocelesti vogliono essere sempre più secondi, i bianconeri cercano il ...Il match valido per la 29ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Olimpico,e Juve si affrontano nel match valido per la 29° giornata di campionato di Serie A ...Calciomercato.it vi offre il big match dell'Olimpico' trae Juventus in tempo reale. Formazioni UFFICIALI- JuventusLAZIO (4 - 3 - 3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; ...

Lazio - Juventus 2-1: Cronaca in diretta Live Virgilio Sport

CHIESA IN PANCHINA - Questa sera, Chiesa partirà dalla panchina e potrebbe entrare a gara in corso. 17:12 - NESSUN CAMBIO A CENTROCAMPO - Per la gara contro la Lazio, la Juventus non dovrebbe presenta ...65' - Vediamo se i nuovi entrati in casa bianconera sapranno dare una scossa. 64' - Cambio nella Lazio: esce Immobile ed entra Pedro. 63' - Passa al 4-3-3 la squadra bianconera: Di Maria, Milik, Chies ...