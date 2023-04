LIVE Lazio-Juve 0-0 | Szczesny salva su Immobile!

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JudithR03110977 : ??Live Stream Lazio vs Juventus ?? - JudithR03110977 : ??Live Stream Lazio vs Juventus ?? - JudithR03110977 : ??Live Stream Lazio vs Juventus ?? - JudithR03110977 : ??Live Stream Lazio vs Juventus ?? - JudithR03110977 : ??Live Stream Lazio vs Juventus ?? -

Commenta per primo Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in- Juve , che chiude il turno di campionato pre - pasquale:- Juventus sabato ore 20.45 Di Bello Cecconi - Bercigli Iv: Giua Var: Irrati Avar: Zufferli 22' - Vlahovic sale sopra al piede di Felipe Anderson che rimane a terra dolorante, ci poteva stare il ...Il match valido per la 29ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Olimpico,e Juve si affrontano nel match valido per la 29° giornata di campionato di Serie A ...Calciomercato.it vi offre il big match dell'Olimpico' trae Juventus in tempo reale. Formazioni UFFICIALI- JuventusLAZIO (4 - 3 - 3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; ...

Streaming gratis Lazio-Juventus: formazioni e Diretta LIVE della Serie A Footballnews24.it

29' - Occasione Lazio! Imbucata volante di Felipe Anderson per Immobile che si coordina e con il destro cerca la conclusione al volo sul secondo palo. Szczesny è presente e respinge. 28' - Continua il ...21' - Locatelli cerca l'imbucata per Kostic, ma il suo suggerimento è impreciso e viene intercettato da Marusic. Nel frattempo, continua il riscaldamento precuazionale di Milik. 19' - Rientra in campo ...