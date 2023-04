LIVE Italia-Norvegia, Mondiali curling 2023 in DIRETTA: in palio un posto in semifinale! (Di sabato 8 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.52: Il cammino della Norvegia nel round robin: vittoria 8-5 con gli Stati Uniti, 6-2 con la Corea, 8-6 con il Canada e 9-2 con la Nuova Zelanda, poi la sconfitta 4-11 con la Svizzera, il successo 9-8 con l’Italia, 8-7 con la Svezia, 5-3 con la Germania, 7-4 con il Giappone, la sconfitta 5-9 con la Scozia, la vittoria 8-6 con la Repubblica Ceca e 6-4 con la Turchia che ha fruttato agli scandinavi il terzo posto in classifica. 19.49: La Norvegia, avversaria odierna degli azzurri, ha battuto 9-8 l’Italia in uno dei match peggio giocati da Retornaz e compagni nel round robin che ha lasciato non pochi rimpianti. Il desiderio di riscatto degli Italiani è assicurato. 19.46: Il cammino degli azzurri verso i playoff ... Leggi su oasport (Di sabato 8 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.52: Il cammino dellanel round robin: vittoria 8-5 con gli Stati Uniti, 6-2 con la Corea, 8-6 con il Canada e 9-2 con la Nuova Zelanda, poi la sconfitta 4-11 con la Svizzera, il successo 9-8 con l’, 8-7 con la Svezia, 5-3 con la Germania, 7-4 con il Giappone, la sconfitta 5-9 con la Scozia, la vittoria 8-6 con la Repubblica Ceca e 6-4 con la Turchia che ha fruttato agli scandinavi il terzoin classifica. 19.49: La, avversaria odierna degli azzurri, ha battuto 9-8 l’in uno dei match peggio giocati da Retornaz e compagni nel round robin che ha lasciato non pochi rimpianti. Il desiderio di riscatto deglini è assicurato. 19.46: Il cammino degli azzurri verso i playoff ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ESA_Italia : RT @emilio_cozzi: Per una #Pasqua stellare, niente di meglio che un invito della migliore ballerina della radio italiana. Dalle 17, con @m… - ISF_Italia : Ecco il link di YouTube per seguire 'Il Vangelo letto e pregato in Famiglia', in onda sui Canali Social Istituto Sa… - bisnisjuraganID : Link Nonton Live Streaming Serie A Lazio vs Juventus di beIN SPORTS dan Vidio - ImSamuXVI : Popolo di Twitter, siamo live su Twitch: - spanbitEdu : Torino vs Roma - ITALY SERIE A Live - -