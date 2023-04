LIVE Italia-Norvegia 8-4, Mondiali curling 2023 in DIRETTA: IMPRESA AZZURRA! E’ ancora semifinale!!! All’1.00 sfida alla Scozia (Di sabato 8 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.40: L’appuntamento, dunque, è per l’1.00 con la semifinale Italia-Scozia. Nell’altra semifinale di fronte Canada e Svizzera. Grazie per averci seguito, a più tardi! Buona serata! 22.39: Prova strepitosa degli azzurri che avevano iniziato con un po’ di titubanza la sfida contro i norvegesi ma ancora una volta al momento decisivo sono stati più forti!. Tattica perfetta e precisione per la squadra Italiana che dunque sfiderà la Scozia All’1.00 ora Italiana e noi ci saremo per seguire gli Italiani a caccia di un sogno 22.37: E’ SEMIFINALEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE ItaliaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Splendido ultimo tiro di Retornaz che va a sfiorare ... Leggi su oasport (Di sabato 8 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.40: L’appuntamento, dunque, è per l’1.00 con la semifinale. Nell’altra semifinale di fronte Canada e Svizzera. Grazie per averci seguito, a più tardi! Buona serata! 22.39: Prova strepitosa degli azzurri che avevano iniziato con un po’ di titubanza lacontro i norvegesi mauna volta al momento decisivo sono stati più forti!. Tattica perfetta e precisione per la squadrana che dunque sfiderà la.00 orana e noi ci saremo per seguire glini a caccia di un sogno 22.37: E’ SEMIFINALEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Splendido ultimo tiro di Retornaz che va a sfiorare ...

