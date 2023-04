LIVE Italia-Norvegia 5-2, Mondiali curling 2023 in DIRETTA: ancora una mano rubata degli azzurri nel sesto end! (Di sabato 8 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.51: Due stone norvegesi a punto dopo 8 tiri del settimo end 21.48: Stone azzurra a punto dopo 4 tiri del settimo end, guardia e stone norvegese nella casa sulla destra 21.45: Sull’altro campo Canada-Svezia 4-1 dopo 6 end 21.44: SBAGLIA ancora RAMSFJELL! Il norvegese non riesce nella doppia bocciata ed è ancora mano rubata dagli azzurri, questa volta da 1! Italia avanti 5-2 dopo sei end 21.41: Non perfetto il tiro di Retornaz che presta il fianco alla doppia bocciata di Ramsfjell che potrebbe regalare il pareggio ai norvegesi 21.40: ancora una stone azzurra a punto quando mancano gli ultimi due tiri del sesto end. L’obiettivo è far prendere al massimo un punto ai ... Leggi su oasport (Di sabato 8 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.51: Due stone norvegesi a punto dopo 8 tiri del settimo end 21.48: Stone azzurra a punto dopo 4 tiri del settimo end, guardia e stone norvegese nella casa sulla destra 21.45: Sull’altro campo Canada-Svezia 4-1 dopo 6 end 21.44: SBAGLIARAMSFJELL! Il norvegese non riesce nella doppia bocciata ed èdagli, questa volta da 1!avanti 5-2 dopo sei end 21.41: Non perfetto il tiro di Retornaz che presta il fianco alla doppia bocciata di Ramsfjell che potrebbe regalare il pareggio ai norvegesi 21.40:una stone azzurra a punto quando mancano gli ultimi due tiri delend. L’obiettivo è far prendere al massimo un punto ai ...

