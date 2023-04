LIVE Italia-Norvegia 4-2, Mondiali curling 2023 in DIRETTA: mano rubata da 2 dagli azzurri nel quarto end! (Di sabato 8 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.06: Il secondo errore di Ramsfjell!!! Il norvegese va a colpirepiena la stone azzurra più vicina e toglie solo quella dal punto. Ne restano due e mano rubata degli azzurri da 2 punti! 21.03: Tre stone azzurre a punto quando manca l’ultimo tiro di Ramsfjell nel quarto end 20.59: Sono tre le stone azzurre a punto al centro della casa quando mancano gli ultimi 5 tiri 20.53: Dopo 6 tiri del quarto end ci sono due stone azzurre al centro della casa 20.47: perfetto il tiro di Retornaz che regala agli azzurri il doppio punto nel terzo end. Si riparte dalla parità: 2-2 20.46: Nopn riesce a la magia a Ramsfjiell, possibilità di conquistare due punti per gli azzurri 20.45: Bocciata perfetta per ... Leggi su oasport (Di sabato 8 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.06: Il secondo errore di Ramsfjell!!! Il norvegese va a colpirepiena la stone azzurra più vicina e toglie solo quella dal punto. Ne restano due edeglida 2 punti! 21.03: Tre stone azzurre a punto quando manca l’ultimo tiro di Ramsfjell nelend 20.59: Sono tre le stone azzurre a punto al centro della casa quando mancano gli ultimi 5 tiri 20.53: Dopo 6 tiri delend ci sono due stone azzurre al centro della casa 20.47: perfetto il tiro di Retornaz che regala agliil doppio punto nel terzo end. Si riparte dalla parità: 2-2 20.46: Nopn riesce a la magia a Ramsfjiell, possibilità di conquistare due punti per gli20.45: Bocciata perfetta per ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Emergenza24 : [08.04-21:00] #Italia aggiornamenti in tempo reale su #VIABILITA' #TRAFFICO su STRADE e AUTOSTRADE - nakaturilon58 : Lazio vs juventus live streaming #Juventus - JCI_Tulungagung : Link Nonton Live Streaming Serie A Lazio vs Juventus di beIN SPORTS dan Vidio - PecintaSerieA : Link Nonton Live Streaming Serie A Lazio vs Juventus di beIN SPORTS dan Vidio - HELEBING_ : saffiche di tutta italia nei commenti che invocano una performance live di caludia we love to see it ?? -