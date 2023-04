LIVE Italia-Norvegia 0-1, Mondiali curling 2023 in DIRETTA: scandinavi in vantaggio dopo il primo end (Di sabato 8 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.22: Casa libera da stone dopo i primi 4 tiri del secondo end 20.18: La Norvegia si prende il punto ma l’end è stato ben giocato dalla formazione azzurra. 1-0 Norvegia 20.16: Stone norvegese a punto quando mancano gli ultimi due tiri dell’end. Serve la bocciata di Retornaz per costringere i norvegesi a fare un punto 20.12: Stone azzurra a punto dopo 10 tiri del primo end 20.08: Casa libera da stone dopo 4 tiri del primo end 20.04: Tutto pronto per l’inizio della gara, mano per la Norvegia 19.58: Questa la formazione norvegese: Gaute Nepstad, Bendik Ramsfjell, Martin Sesaker, Magnus Ramsfjell 19.55: La squadra azzurra è composta da Mattia Giovanella, Sebastiano Arman, Amos ... Leggi su oasport (Di sabato 8 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.22: Casa libera da stonei primi 4 tiri del secondo end 20.18: Lasi prende il punto ma l’end è stato ben giocato dalla formazione azzurra. 1-020.16: Stone norvegese a punto quando mancano gli ultimi due tiri dell’end. Serve la bocciata di Retornaz per costringere i norvegesi a fare un punto 20.12: Stone azzurra a punto10 tiri delend 20.08: Casa libera da stone4 tiri delend 20.04: Tutto pronto per l’inizio della gara, mano per la19.58: Questa la formazione norvegese: Gaute Nepstad, Bendik Ramsfjell, Martin Sesaker, Magnus Ramsfjell 19.55: La squadra azzurra è composta da Mattia Giovanella, Sebastiano Arman, Amos ...

