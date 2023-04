LIVE Giro dei Paesi Baschi 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard trionfa nell’ultima tappa e vince la corsa (Di sabato 8 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.42 Secondo Knox e terzo Ion Izagirre, secondo in classifica generale chiude Mikel Landa. 17.41 trionfa JONAS Vingegaard CHE vince ANCHE LA corsa! 17.40 Dà spettacolo Jonas Vingegaard nell’ultimo chilometro: chiama la telecamera e manda un bacio alla sua compagna. 17.39 Knox era undicesimo all’inizio di questa giornata ed è già sicuro di chiudere nei primi dieci. 17.38 Ultimi due chilometri per Jonas Vingegaard. 17.37 Situazione ideale per Knox perché stanno rallentando dietro e nessuno sembra poter andare a prenderlo. 17.37 Ci prova Knox che prova a recuperare qualche secondo agli altri per migliorare la sua posizione in classifica. 17.36 Ripresi entrambi: c’è un nuovo rallentamento tra gli ... Leggi su oasport (Di sabato 8 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.42 Secondo Knox e terzo Ion Izagirre, secondo in classifica generale chiude Mikel Landa. 17.41JONASCHEANCHE LA! 17.40 Dà spettacolo Jonasnell’ultimo chilometro: chiama la telecamera e manda un bacio alla sua compagna. 17.39 Knox era undicesimo all’inizio di questa giornata ed è già sicuro di chiudere nei primi dieci. 17.38 Ultimi due chilometri per Jonas. 17.37 Situazione ideale per Knox perché stanno rallentando dietro e nessuno sembra poter andare a prenderlo. 17.37 Ci prova Knox che prova a recuperare qualche secondo agli altri per migliorare la sua posizione in classifica. 17.36 Ripresi entrambi: c’è un nuovo rallentamento tra gli ...

