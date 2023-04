LIVE Giro dei Paesi Baschi 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard di un’altra categoria! Il danese rimane da solo (Di sabato 8 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.15 Mancano 20 chilometri alla conclusione. 17.13 Sta pennellando la discesa Vingegaard che prende anche qualche rischio. 17.11 rimane stabile il vantaggio di Vingegaard, da dietro non recuperano. 17.09 Rilancia la bicicletta Vingegaard anche in discesa, ritardo di 45 secondi del quartetto indietro. 17.08 40 secondi il ritardo degli inseguitori, adesso inizia la discesa. 17.07 Due ali di folla a sostenere il passaggio del leader, Jonas Vingegaard. 17.06 Vantaggio già di 30 secondi di Vingegaard che sta andando al doppio degli altri. 17.04 Mas ripreso da Higuita, Landa e Izagirre. 17.03 rimane da solo Jonas Vingegaard! Supremazia imbarazzante del ... Leggi su oasport (Di sabato 8 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.15 Mancano 20 chilometri alla conclusione. 17.13 Sta pennellando la discesache prende anche qualche rischio. 17.11stabile il vantaggio di, da dietro non recuperano. 17.09 Rilancia la biciclettaanche in discesa, ritardo di 45 secondi del quartetto indietro. 17.08 40 secondi il ritardo degli inseguitori, adesso inizia la discesa. 17.07 Due ali di folla a sostenere il passaggio del leader, Jonas. 17.06 Vantaggio già di 30 secondi diche sta andando al doppio degli altri. 17.04 Mas ripreso da Higuita, Landa e Izagirre. 17.03daJonas! Supremazia imbarazzante del ...

