LIVE Giro dei Paesi Baschi 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard di un’altra categoria! Il danese rimane da solo in testa, vantaggio di 1’30” sugli altri big (Di sabato 8 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.32 Jon Barrenetxea è aritmeticamente il vincitore della classifica degli scalatori. 17.31 Nel gruppo all’inseguimento ci sono Gall, McNulty, Chaves, Higuita, Izagirre, Gaudu, Yates, Schmid, Knox, Mas e Landa. 17.29 Diversi attacchi da dietro: adesso la lotta è per le posizioni di rincalzo della classifica generale. 17.27 Arrivato allo scollino Vingegaard che prende altri tre punti della classifica GPM. 17.25 Continua a rilanciarsi Vingegaard che aumenta sempre di più il vantaggio sugli altri uomini di classifica: 1’25”. 17.23 Un chilometro al termine della salita per Jonas Vingegaard: è una cavalcata trionfale. 17.21 Nel gruppo dietro prova ad allungare Brandon McNulty. 17.19 Si ricomincia a ... Leggi su oasport (Di sabato 8 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.32 Jon Barrenetxea è aritmeticamente il vincitore della classifica degli scalatori. 17.31 Nel gruppo all’inseguimento ci sono Gall, McNulty, Chaves, Higuita, Izagirre, Gaudu, Yates, Schmid, Knox, Mas e Landa. 17.29 Diversi attacchi da dietro: adesso la lotta è per le posizioni di rincalzo della classifica generale. 17.27 Arrivato allo scollinoche prendetre punti della classifica GPM. 17.25 Continua a rilanciarsiche aumenta sempre di più iluomini di classifica: 1’25”. 17.23 Un chilometro al termine della salita per Jonas: è una cavalcata trionfale. 17.21 Nel gruppo dietro prova ad allungare Brandon McNulty. 17.19 Si ricomincia a ...

