LIVE Giro dei Paesi Baschi 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Schmid da solo al comando | gruppo a 1’20”

(Di sabato 8 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.55 Imboccata dala salita di Izua, GPM di prima categoria: 4,1 km al 9,1% di pendenza media. 16.53 La strada torna a salire e Attila Valter perde contatto dal gruppetto inseguitore. 16.51 Dopo il traguardo volante Maurorimane da: lo svizzero ha 25 secondi di vantaggio sugli inseguitori e 1’22” sul. 16.49si prende tre secondi di abbuono e migliora leggermente la sua posizione in classifica generale. 16.46che ha perso e ora è a 1’35”, a tirare c’è sempre Geschke. 16.44 Dopo essersi staccari sullo strappo, l’olandese prova a tornare sotto in discesa. 16.41 Si stacca Valter e insieme a lui anche Kruijswijk. 16.38 In difficoltà Attila Valter che si sta per sfilare dal ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : LIVE Giro dei Paesi Baschi 2023 tappa di oggi in DIRETTA: fuga a 12 con Martinez Buchmann e Chaves gruppo a 1’40” -… - OA_Sport : LIVE Giro dei Paesi Baschi 2023, tappa di oggi in DIRETTA: tutti contro Vingegaard nell’ultima frazione. Aggiorname… - graps62 : RT @MassimoScarpa: Ci vediamo live alle 14 per la fine del secondo giro di @TheMasters con @graps62 #skygolf @SkySport #canale206 - MassimoScarpa : Ci vediamo live alle 14 per la fine del secondo giro di @TheMasters con @graps62 #skygolf @SkySport #canale206 - iCuddIeKoo : ho appena trovato una live di tiktok di un gatto che va in giro per la città e la telecamera è messa a mo di POV de… -

Da martedì 11 aprile inoltre Nitro presenterà il suo nuovo album con xx tappe instore inper l'... l'artista ha annunciato anche i primidell''OUTSIDER SUMMER TOUR', una serie di concerti che ...... ndr ) potrebbe essere dimesso neldi poche ore. L'altro credo abbia bisogno ancora di qualche ...FOTOGALLERY Ansa/Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo Tel Aviv, il messaggio di ...Ricordo anche un discodi Elton John, Here and There , con in copertina raffigurato un grosso ... Poi se ne va e ioa piedi qualche ora, come allucinato, per le strade sghembe del quartiere ...

LIVE Giro dei Paesi Baschi 2023, tappa di oggi in DIRETTA: tutti contro Vingegaard nell'ultima frazione OA Sport

Da martedi 11 aprile a venerdi 14 aprile 2023 va in scena nel suo splendido scenario isolano il Giro della Sicilia 2023, ecco dove vedere in diretta tv e streaming live la breve corsa a tappe italiana ...64 ' – Primo cambio per il Napoli: fuori D’Avino zoppicando, dentro Nosegbe. 61' – Altro brivido per il Napoli! Boffelli disturbato al momento del rinvio, la palla finisce tra i piedi di Vlahovic che ...