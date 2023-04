LIVE – Foggia-Giugliano 1-0 | Serie C 2022 2023 DIRETTA

(Di sabato 8 aprile 2023) Ladi, match valido per la trentaseiesima giornata del girone C di. Ci si affronta allo stadio Zaccheria e i tre punti sono pesantissimi: da una parte i pugliesi che sperano ancora nel terzo posto, dall’altra i campani che lottano per rientrare in zona playoff a tre giornate dalla fine. Appuntamento alle ore 17.30 di sabato 8 aprile, chi riuscirà a vincere? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH1-0 ( 7? Ogunseye) 7? – GOLLL DEL!!!! Subito in apertura è Ogunseye che tutto solo davanti a Viscovo, impatta di prima ed insacca!! 1? – Si parte ...

Aggiornamenti in diretta Foggia-Giugliano. Il Foggia ospita il Giugliano per la 36° giornata del Girone C di Serie C.