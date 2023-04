LIVE – FeralpiSalò-Triestina 1-0, Serie C 2022/2023 (DIRETTA) (Di sabato 8 aprile 2023) La DIRETTA LIVE di FeralpiSalò-Triestina, match valido per la trentaseiesima giornata del girone A di Serie C 2022/2023. Al Lino Turina i gardenesi si giocano tutto: una vittoria per ipotecare la promozione DIRETTA in Serie B e scrivere così una pagina di storia, mentre gli alabardati sono penultimi e sperano di recuperare posizioni in questo rush finale. Appuntamento alle ore 17.30 di sabato 8 aprile, chi riuscirà a vincere? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH FeralpiSalò-Triestina 1-0 (68? Butic) 68?- GOOL FERALPISALO’!!! Butic sblocca il risultato con un tiro potente e centrale: 1-0 60?- Giallo ... Leggi su sportface (Di sabato 8 aprile 2023) Ladi, match valido per la trentaseiesima giornata del girone A di. Al Lino Turina i gardenesi si giocano tutto: una vittoria per ipotecare la promozioneinB e scrivere così una pagina di storia, mentre gli alabardati sono penultimi e sperano di recuperare posizioni in questo rush finale. Appuntamento alle ore 17.30 di sabato 8 aprile, chi riuscirà a vincere? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH1-0 (68? Butic) 68?- GOOL FERALPISALO’!!! Butic sblocca il risultato con un tiro potente e centrale: 1-0 60?- Giallo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Davide55121375 : RT @DiMarzio: #SerieC I Potrebbe essere il giorno della #FeralpiSalò in @Lega_B: in campo i gironi A e C. Segui il nostro LIVE ???? https://… - bresciasport : FERALPISALO’-TRIESTINA: LA CRONACA LIVE Segui il live della sfida che potrebbe portare la Feralpisalò? in Serie B… - feralpisalo : ?? LIVE | BORDOCAMPO - Feralpisalò ?? Triestina - feralpisalo : ?? LIVE Primavera 2: Parma - Feralpisalò ???? ?? - gabrielemajo : New post: LIVE / PARMA-FERALPISALO’ (PRIMAVERA 2) DIRETTA STREAMING – KICK OFF ORE 15 -

FeralpiSalò - Triestina 0 - 0: diretta live e risultato in tempo reale Tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA DI FERALPISALO' - TRIESTINA ] Formazioni ufficiali di FeralpiSalò - Triestina FERALPISALÒ (4 - 3 - 1 - 2): Pizzignacco, Bergonzi, Di Gennaro, Panico; ... Risultati calcio live, sabato 8 aprile 2023 - Calciomagazine ...30 Verona - Sassuolo 18:30 Lazio - Juventus 20:45 ITALIA SERIE C - GIRONE A Arzignano - Novara 14:30 Mantova - Renate 14:30 Piacenza - Pro Sesto 14:30 Trento - Padova 14:30 FeralpiSalò - Triestina 17:... Le partite di oggi, sabato 8 aprile 2023 - Calciomagazine Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine SERIE A 12.30 Udinese - Monza 14.30 Hellas ...- Gelbison Mantova - Renate Piacenza - Pro Sesto Taranto - Pescara 17.30 Avellino - Turris FeralpiSalò ... Tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA DI FERALPISALO' - TRIESTINA ] Formazioni ufficiali di- Triestina(4 - 3 - 1 - 2): Pizzignacco, Bergonzi, Di Gennaro, Panico; ......30 Verona - Sassuolo 18:30 Lazio - Juventus 20:45 ITALIA SERIE C - GIRONE A Arzignano - Novara 14:30 Mantova - Renate 14:30 Piacenza - Pro Sesto 14:30 Trento - Padova 14:30- Triestina 17:...Partite in Direttadel giorno su Calciomagazine SERIE A 12.30 Udinese - Monza 14.30 Hellas ...- Gelbison Mantova - Renate Piacenza - Pro Sesto Taranto - Pescara 17.30 Avellino - Turris... Live, Feralpisalò-Triestina 0-0 (fine primo tempo) Bresciaoggi