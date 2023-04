LIVE – Crotone-Audace Cerignola | Serie C 2022 2023 DIRETTA

(Di sabato 8 aprile 2023) Ladi, match valido per la trentaseiesima giornata del girone C di. Nessun obiettivo all’Ezio Scida per i calabresi, ormai certi del secondo posto e pertanto in campo solo per prepararsi al meglio ai playoff. Anche i pugliesi giocheranno la post season ma vogliono provare ad arrivare al quarto posto. Appuntamento alle ore 14.30 di sabato 8 aprile, chi riuscirà a vincere? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESHore 14.30 SportFace.

In classifica guida il Catanzaro con 90 punti quindi Crotone 74, Pescara 59, Picerno e Foggia 55, Audace Cerignola 53, Monopoli 48.

Streaming Gratis e Diretta Live del match della 36ª giornata di Serie C, girone C tra Crotone e Audace Cerignola ...La partita Crotone - Audace Cerignola di sabato 8 aprile 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 36° giornata del Girone C di Serie ...