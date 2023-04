(Di sabato 8 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale di, match che proietterà una delle due contendenti alle semifinali scudetto del campionato italiano di serie A1 dimaschile. La vincente troverà una tra Perugia e Milano, squadre anch’esse arrivate alla decisiva-5. I Campioni in carica dihanno miracolosamente riaperto la serie dopo essere andati sotto per 0-2. Gli uomini di Chicco Blengini proveranno a portare a termine la strepitosa rimonta tra le mura amiche dell’Eurosuole Forum. I padroni di casa potranno far leva sulla regia di Luciano De Cecco, oltre che sulla verve di Ivan Zaytsev e sullo schiacciatore Alexandr Nikolov....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... viv_civitanova : Porto Recanati: Mannarino torna live con 'Corde 2023', appuntamento mercoledì 2 agosto all'Arena Beniamino Giglihtt… -

I nomi che prenderanno parte alle audizioniin programma il prossimo 24 aprile a Roma sono ...EVRA (Bari) LEANÒ (Milano) MANINNI (Bari) MOISE (Milano) PLASTIC HAZE (Roma) STILL CHARLES (...... il 19 aprile a partire dalle 18.30, il Creative Hub di One Works (Via Sciesa, 3) ospiterà il... Informazioni su ICA Group: ICA è un grande gruppo italiano con sede aMarche (Macerata) ...... la Rete Biblioteche Venezia ospiterà Maria Fontana Cito con il suo nuovo libro "STAGO BEN CO TI - Poetando sul Mare Adriatico tra Venezia eMarche", Edizioni Supernova 2022. Con questa ...

LIVE Civitanova-Verona, Playoff volley 2023 in DIRETTA: gara-5 palpitante che vale la semifinale OA Sport

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Civitanova-Verona, match che proietterà una delle due contendenti alle semifinali scudetto del campionato italiano di serie A1 di volley maschile.Sono 602, per un importo totale di 750 mila euro, le famiglie civitanovesi che stanno ricevendo un contributo per il pagamento dell'affitto. Per consentire i lavori di riqualificazione del tetto del c ...