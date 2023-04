LIVE – Civitanova-Verona | gara-5 quarti Playoff Superlega 2022 2023 volley in DIRETTA

(Di sabato 8 aprile 2023) Latestualedi Cucine Lube-WithU, partita valevole per la quinta giornata deidi finale deiScudettodimaschile. I cucinieri di Gianlorenzo Blengini, dopo aver riequilibrato la serie vincendo gli ultimi due confronti, vogliono sfruttare il campo di casa per vincere e aggiudicarsi così il passaggio del turno. Gli scaligeri di Rado Stoytchev, dopo aver vanificato due match-point, vogliono completare l’impresa nella difficile trasferta e conquistare una storica semifinale. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di sabato 8 aprile all’Eurosuole Forum diMarche. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... viv_civitanova : Porto Recanati: Mannarino torna live con 'Corde 2023', appuntamento mercoledì 2 agosto all'Arena Beniamino Giglihtt… -

... Massimo Proietto ore 03:10 Pallavolo Maschile: Superlega 2022/23 Quarti #5: Cucine Lube...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...I nomi che prenderanno parte alle audizioniin programma il prossimo 24 aprile a Roma sono ...EVRA (Bari) LEANÒ (Milano) MANINNI (Bari) MOISE (Milano) PLASTIC HAZE (Roma) STILL CHARLES (...... il 19 aprile a partire dalle 18.30, il Creative Hub di One Works (Via Sciesa, 3) ospiterà il... Informazioni su ICA Group: ICA è un grande gruppo italiano con sede aMarche (Macerata) ...

LIVE Civitanova-Verona, Playoff volley 2023 in DIRETTA: gara-5 palpitante che vale la semifinale OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Civitanova-Verona, match che proietterà una delle due contendenti alle semifinali scudetto del campionat ...Oggi sabato 8 aprile (ore 18.0) Civitanova e Verona si sfideranno nella decisiva gara-5 nei quarti di finale dei playoff scudetto di SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. L’app ...