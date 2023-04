LIVE Cecchinato-Kecmanovic, ATP Estoril 2023 in DIRETTA: tra poco inizia la semifinale del palermitano (Di sabato 8 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.11 Cecchinato, dopo la vittoria su Davidovich, ha raggiunto la decima semifinale della carriera, tornando tra i migliori quattro di un torneo ATP dopo due anni. Con questo risultato l’azzurro si è assicurato la partecipazione al tabellone principale degli Internazionali d’Italia, rientrando, per il momento, nella top 80 del ranking mondiale. 16.08 Quella di oggi sarà la seconda sfida tra Cecchinato e Kecmanovic nel circuito maggiore: nel 2022, in quel di Santiago, a passare il turno fu il serbo con il punteggio di 7-5 6-1. 16.03 Si è appena conclusa la sfida di doppio: ad imporsi sono stati i belgi Gille/Vliegen, i quali hanno vinto anche il secondo set al tie-break. Ciò significa che tra pochi minuti tocca al match dell’azzurro. 15.43 Sono ... Leggi su oasport (Di sabato 8 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.11, dopo la vittoria su Davidovich, ha raggiunto la decimadella carriera, tornando tra i migliori quattro di un torneo ATP dopo due anni. Con questo risultato l’azzurro si è assicurato la partecipazione al tabellone principale degli Internazionali d’Italia, rientrando, per il momento, nella top 80 del ranking mondiale. 16.08 Quella di oggi sarà la seconda sfida tranel circuito maggiore: nel 2022, in quel di Santiago, a passare il turno fu il serbo con il punteggio di 7-5 6-1. 16.03 Si è appena conclusa la sfida di doppio: ad imporsi sono stati i belgi Gille/Vliegen, i quali hanno vinto anche il secondo set al tie-break. Ciò significa che tra pochi minuti tocca al match dell’azzurro. 15.43 Sono ...

