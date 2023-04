LIVE Cecchinato-Kecmanovic, ATP Estoril 2023 in DIRETTA: in palio la finale! (Di sabato 8 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Cecchinato-Kecmanovic, prima semifinale del Millenium Estoril Open 2023: il palermitano sfida il serbo per l’accesso alla finale del torneo lusitano. Sono passati due anni dall’ultima volta che Marco Cecchinato ha disputato una semifinale nel circuito ATP: nel 2021, a Parma, l’azzurro si spinse fino alla finale, poi persa contro Sebastian Korda. Davvero un cammino esaltante quello intrapreso dal tennista siciliano, il quale dopo i due successi su Diego Schwartzman e Fabio Fognini ha eliminato, con il punteggio di 7-5 7-6, lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina nella giornata di ieri, approdando per la decima volta tra i migliori ... Leggi su oasport (Di sabato 8 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, prima semifinale del MilleniumOpen: il palermitano sfida il serbo per l’accesso alla finale del torneo lusitano. Sono passati due anni dall’ultima volta che Marcoha disputato una semifinale nel circuito ATP: nel 2021, a Parma, l’azzurro si spinse fino alla finale, poi persa contro Sebastian Korda. Davvero un cammino esaltante quello intrapreso dal tennista siciliano, il quale dopo i due successi su Diego Schwartzman e Fabio Fognini ha eliminato, con il punteggio di 7-5 7-6, lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina nella giornata di ieri, approdando per la decima volta tra i migliori ...

