LIVE Cecchinato-Kecmanovic 3-6 1-4, ATP Estoril 2023 in DIRETTA: il serbo scappa via anche nel secondo set (Di sabato 8 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Sbaglia ancora in uscita dal servizio Cecchinato, altra palla break per Kecmanovic. 30-30 Non passa il dritto inside-in dell’azzurro in uscita dal servizio. 30-15 Terzo doppio fallo dell’incontro per il siciliano. 30-0 Ottima l’accelerazione di dritto dell’azzurro. 15-0 Dritto incrociato vincente di Cecchinato. 1-4 GAME Kecmanovic! Troppo frettoloso l’azzurro che non calibra la smorzata di dritto, il serbo mantiene il break di vantaggio nel secondo parziale. 40-30 Cecchinato chiude il punto con un comodo appoggio di dritto a rete. 40-15 Straordinario il rovescio lungolinea dell’azzurro. 40-0 Ace Kecmanovic. 30-0 Gran prima centrale di Kecmanovic. 15-0 ... Leggi su oasport (Di sabato 8 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 Sbaglia ancora in uscita dal servizio, altra palla break per. 30-30 Non passa il dritto inside-in dell’azzurro in uscita dal servizio. 30-15 Terzo doppio fallo dell’incontro per il siciliano. 30-0 Ottima l’accelerazione di dritto dell’azzurro. 15-0 Dritto incrociato vincente di. 1-4 GAME! Troppo frettoloso l’azzurro che non calibra la smorzata di dritto, ilmantiene il break di vantaggio nelparziale. 40-30chiude il punto con un comodo appoggio di dritto a rete. 40-15 Straordinario il rovescio lungolinea dell’azzurro. 40-0 Ace. 30-0 Gran prima centrale di. 15-0 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : LIVE Cecchinato-Kecmanovic 3-4 ATP Estoril 2023 in DIRETTA: il serbo ha un break di vantaggio nel primo set -… - Deiana_Luca9 : RT @lorenzofares: Alle 16 vi racconto live su @SuperTennisTv e SuperTennix la SF dell'#ATPEstoril ???? tra Marco #Cecchinato ???? e Miomir Kecm… - lorenzofares : Alle 16 vi racconto live su @SuperTennisTv e SuperTennix la SF dell'#ATPEstoril ???? tra Marco #Cecchinato ???? e Miomi… - livetennisit : ATP 250 Marrakech, Estoril e Houston: I risultati con il dettaglio delle Semifinali. In campo Marco Cecchinato all’… - zazoomblog : Estoril: Cecchinato - Kecmanovic vale un posto in finale (live alle 16 in tv) - #Estoril: #Cecchinato #Kecmanovic… -