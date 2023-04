LIVE Cecchinato-Kecmanovic 3-6 0-3 | ATP Estoril 2023 in DIRETTA | il serbo scappa via anche nel secondo set

Leggi su oasport

(Di sabato 8 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0via la risposta di rovescio del. 0-3 GAME! Implacabile il, che chiude il terzo gioco delset con il vincente di dritto. 40-0 Ace per il. 30-0 Punto rapido col dritto per. 15-0 Prima vincente per il. 0-2 BREAKindirizza male il dritto d’attacco e l’avversario infila l’azzurro con il lungolinea di rovescio. La partita si fa durissima adesso per il sicliliano. 15-40 Altro errore col dritto per l’azzurro, subito due palle break per. 15-30 Dritto vincente per. 15-15 Out la risposta di ...