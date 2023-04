LIVE Cecchinato-Kecmanovic 1-0 | ATP Estoril 2023 in DIRETTA | inizia la prima semifinale in Portogallo

Leggi su oasport

(Di sabato 8 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Errore di rovescio per. 1-0 GAME! Turno di serviziole da manuale per il siciliano. 40-15 Altra granin kick esterna di. 30-15 Punto diretto con laper l’azzurro. 15-15 Stecca il dritto il siciliano in uscita dal servizio. 15-0bene l’azzurro con un’ottima soluzione in serve and volley PRIMO SET 16.20 Tutto pronto per l’inizio del match. 16.18ha vinto il sorteggio, e ha deciso di servire per primo. 16.14 Sono entrati in campo i due giocatori per il riscaldamento. 16.11, dopo la vittoria su Davidovich, ha raggiunto la decimadella carriera, tornando ...