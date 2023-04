LIVE Bundesliga tutte le big in campo: prosegue la sfida Bayern-Borussia (Di sabato 8 aprile 2023) Giornata 27 della Bundesliga: ci si aspetta, come al solito, grande spettacolo e tanti gol nelle 6 gare in programma oggi. Giocano tutte le... Leggi su calciomercato (Di sabato 8 aprile 2023) Giornata 27 della: ci si aspetta, come al solito, grande spettacolo e tanti gol nelle 6 gare in programma oggi. Giocanole...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlamEnggan : RT @AlamEnggan: Collegamento in diretta streaming Bayern Monaco vs Friburgo nella DFB Pokal Cup oggi, basta fare clic su È gratis! #munchen… - AlamEnggan : Collegamento in diretta streaming Bayern Monaco vs Friburgo nella DFB Pokal Cup oggi, basta fare clic su È gratis!… - sportli26181512 : Coppa di Germania LIVE: alle 18 Eintracht-Union Berlino, alle 20.45 Bayern-Friburgo: Non solo Bundesliga, in scena… - pewejournalid : ATTUALMENTE IN MOSTRA: Collegamento in diretta streaming Stasera Bayern Munchen vs Borussia Dortmund Lega tedesca!… - cmdotcom : Bundesliga, c'è l'esordio di Tuchel: LIVE Bayern-Borussia 3-0. Papera clamorosa di Kobel -